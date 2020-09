Russische oppositieleider Navalni ontslagen uit ziekenhuis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is na 32 dagen ontslagen uit het Charité-ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn. Zijn toestand zou voldoende zijn verbeterd om het ziekenhuis te verlaten. Artsen denken dat een volledig herstel mogelijk is, meldt het Charité in een verklaring.

Navalni was vorige maand erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en is later overgebracht naar Duitsland. Daar stelden onderzoekers vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Het ziekenhuis waarschuwt dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de mogelijke langetermijngevolgen zijn van die vergiftiging.

De oppositieleider is nog niet helemaal hersteld. „Ik kan nog geen bal gooien met mijn linkerhand. Ik kan wel vangen, maar niet gooien”, schreef hij op Instagram. Daar deelde hij ook een foto van zichzelf in een park. Navalni kondigde aan dagelijks fysiotherapie te zullen volgen. Ook gaat hij mogelijk naar een revalidatiecentrum. „Om op één been te staan, mijn vingers weer helemaal te kunnen gebruiken en mijn evenwicht te kunnen bewaren.”

De politicus is een bekende tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Nadat Navalni onwel was geworden, gingen zijn medewerkers zelf op zoek naar bewijsmateriaal. Ze namen een lege waterfles uit zijn hotelkamer mee voor onderzoek in het buitenland. Daar troffen onderzoekers novitsjok aan op de fles, aldus het team van de oppositieleider.

Navalni bedankte ook het personeel van het ziekenhuis. Hij zei dat een neuroloog hem heeft geadviseerd zijn hersens dagelijks te trainen door te lezen, te schrijven en videospelletjes te doen. „Ik moet uitzoeken of ik op doktersrecept een Playstation 5 kan krijgen”, grapte hij.