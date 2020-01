Russische oppositie wil massaal straat op tegen Poetin

De anti-Kremlin-oppositie in Rusland wil komende maand massademonstraties organiseren tegen de grondwetswijzigingen die president Poetin vorige week aankondigde. Volgens oppositiepoliticus Ilja Jasjin, die tot de demonstraties oproept, zijn de voorstellen een plan van Poetin om zijn greep op de macht te bestendigen.

Jasjin deed zijn oproep maandagochtend op Twitter. Hij laat weten dat er een gecoördineerd plan van oppositiepartijen ligt om zaterdag 29 februari massaal de straat op te gaan uit protest tegen Poetins plannen. Een aanvraag daarvoor gaat nu naar de plaatselijke autoriteiten. De oproep werd op Twitter gedeeld door oppositieleider Aleksej Navalni. Jasjin zegt dat oppositiebewegingen van uiteenlopende pluimage hun steun hebben toegezegd.

Poetin kondigde vorige week grondwetswijzigingen aan die tot gevolg kunnen hebben dat hij ook na 2024 aan de macht blijft. Poetin is in zijn hoedanigheid als president of premier al sinds 1999 de onbetwiste heerser in Rusland.