Russische minister van Defensie in Wit-Rusland voor overleg

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe is aangekomen in Wit-Rusland voor gesprekken over militaire samenwerking, meldt het Wit-Russische defensieministerie.

Eerder deze week kwamen de leiders van beide landen, de Russische president Vladimir Poetin en zijn Wit-Russische collega Aleksandr Loekasjenko in Sotsji bij elkaar voor overleg. Daar kwamen de twee overeen dat Moskou de reservetroepen terugtrekt die waren ingezet aan de grens. Het Kremlin noemde dat „een belangrijk resultaat”.

In Wit-Rusland wordt al weken massaal geprotesteerd tegen president Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is. „De laatste dictator van Europa”, zoals Loekasjenko ook wel wordt genoemd, claimt ook de laatste verkiezingen met 80 procent van de stemmen gewonnen te hebben. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.

Buurland Rusland onderhoudt nauwe banden met de voormalige Sovjetrepubliek Wit-Rusland en volgt de situatie daar met argusogen. Het Kremlin kwam de regering van Loekasjenko eerder al te hulp met een lening van ruim 1,2 miljard euro.