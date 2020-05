‘Russische miljardair dood aangetroffen’

De Russische kolenmagnaat Dmitry Bosov is dood aangetroffen in de buurt van Moskou. De miljardair lijkt zich volgens Russische media van het leven te hebben beroofd.

Het lichaam van Bosov zou in of bij zijn landhuis in het dorp Oesovo zijn ontdekt. Een bron zegt tegen persbureau Interfax dat zijn echtgenote daar poolshoogte kwam nemen. De miljardair nam zijn telefoon niet meer op en reageerde ook niet op tekstberichten.

De autoriteiten bevestigen dat een levenloze 52-jarige man is aangetroffen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat precies is voorgevallen.