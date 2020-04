‘Russische militaire parade afgelast vanwege coronavirus’

De grote militaire parade die Rusland ieder jaar houdt op het Rode Plein in Moskou, gaat volgens Russische media dit jaar niet door vanwege het coronavirus. President Vladimir Poetin komt later met een verklaring over de parade die aanvankelijk voor 9 mei gepland stond.

Met de parade herdenkt Rusland jaarlijks het einde van de Tweede Wereldoorlog. Onder het oog van Poetin en andere hoogwaardigheidsbekleders marcheren duizenden militairen dan over het Rode Plein. De mars wordt steevast gevolgd door een grote wapenschouw met pantserwagens, luchtafweergeschut en grote raketten.

Veteranen hadden het Kremlin om uitstel gevraagd vanwege het coronavirus.