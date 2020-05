In de havenstad Anadyr, in het verre oosten van Rusland, is een militaire transporthelikopter neergestort op de luchthaven. Vier inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat meldden Russische media.

Vlak na de crash brak er brand uit in de heli. Volgens het ministerie van Defensie is de oorzaak van het ongeluk een technisch mankement. De heli kwam kort na het opstijgen in de problemen en stortte vanaf een hoogte van ongeveer twintig meter neer.