Russische militaire adviseurs nog in Venezuela

Russische militaire adviseurs werken in Venezuela en blijven dat doen op basis van hun contract daar. Dit heeft het Kremlin laten weten in reactie op een bericht van president Trump. Die twitterde maandag dat Rusland hem officieel op de hoogte heeft gesteld van het feit dat de meeste Russische adviseurs uit Venezuela zijn teruggehaald.

Een woordvoerder van het Kremlin zei dat Trump dit vermoedelijk uit een krant heeft, want de Russische regering heeft hem helemaal niet zo’n boodschap overgebracht.

Rusland heeft economische belangen in Venezuela en steunt nog steeds het dictatoriale regime van Nicolás Maduro. Maduro is de opvolger van de charismatische linkse populist Hugo Chávez (1954-2013). Die voerde een fel anti-Amerikaanse politiek en dankte veel van zijn populariteit en projecten aan olierijkdom en hoge olieprijzen. Onder Maduro is het land echter volledig ingestort en hij blijft met geweld aan de macht. De VS en andere westerse en Zuid-Amerikaanse landen erkennen Maduro sinds begin dit jaar niet meer als president.