Russische mediawaakhond onderzoekt BBC

De Russische mediawaakhond gaat de BBC onder de loep nemen. Rusland doet dit nadat Groot-Brittannië de Russische nieuwszender Russia Today (RT) donderdag op de vingers had getikt omdat het de regels over onpartijdige berichtgeving heeft overtreden. „We hebben geen andere optie dan op deze manier te reageren”, liet een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De Russische toezichthouder Roskomnadzor gaat nu uitzoeken of BBC World en de websites van de Britse omroep voldoen aan de Russische wet. De BBC liet in een reactie weten dat het „zoals overal ter wereld ook in Rusland in volledige overeenstemming werkt met de wetten en voorschriften van het land om onafhankelijk nieuws en informatie te leveren aan het publiek”, aldus een woordvoerster van de Britse publieke omroep.

De Britse toezichthouder Ofcom heeft nog niet gereageerd op het besluit van Rusland. Volgens Ofcom heeft RT zich in maart en april schuldig gemaakt aan zeven overtredingen. Die hebben onder meer betrekking op berichtgeving over het conflict in Syrië en de vergiftiging van oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury.

Vrijdag schreef de hoofdredacteur Margarita Simonjan van RT op Twitter dat de Ofcom had laten doorschemeren dat het van plan was om de uitzendvergunning van haar kanaal in Groot-Brittannië in te trekken. „Ik neem aan dat zij (de Russische toezichthouder) nu zullen kijken of de BBC onpartijdige standpunten naar voren brengt. Met een microscoop.”

Ofcom zegt dat RT nog in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de onderzoeksresultaten. De meertalige zender, die kijkers een Russisch perspectief geeft op wereldnieuws, kan in het uiterste geval zijn licentie verliezen. Rusland heeft eerder gedreigd maatregelen te nemen tegen Britse media als het zover komt. Ofcom kan ook een boete of een andere straf opleggen.