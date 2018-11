Russische mannen tussen de zestien en zestig jaar mogen Oekraïne niet meer in. Dat heeft het hoofd van de grensbewaking vrijdag verklaard. In Oekraïne is de staat van beleg van kracht naar aanleiding van een incident in de Zee van Azov.

De Russische grensbewaking nam drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningen werden meegenomen en worden vastgehouden.