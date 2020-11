Russische legerhelikopter neergehaald in Armenië, twee doden

Een Russische legerhelikopter is maandag neergehaald in Armenië, vlak bij de grens met Azerbeidzjan. Daarbij zijn twee crewleden omgekomen, meldde het ministerie van Defensie in Moskou.

Een derde inzittende raakte gewond en is geëvacueerd. De Mi-240-helikopter werd geraakt door een draagbaar luchtverdedigingssysteem.

Azerbeidzjan heeft erkend de helikopter te hebben neergeschoten en heeft excuses aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bakoe spreekt in een verklaring van een „tragisch incident”, eraan toevoegend dat de actie een ongeluk was en „niet gericht tegen” Moskou.

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach laaiden eind september op. Nagorno-Karabach, met ongeveer 145.000 inwoners, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Rusland, de beschermende macht van Armenië, heeft er een militaire basis. Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van Turkije. Rusland levert overigens ook wapens aan Azerbeidzjan.