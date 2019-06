Russische journalist onder huisarrest gesteld

Een rechtbank in Moskou heeft de Russische onderzoeksjournalist Ivan Goloenov onder huisarrest gesteld. De 36-jarige journalist, die werkt voor een onafhankelijke nieuwssite, werd afgelopen donderdag opgepakt op verdenking van drugssmokkel.

Volgens hem zijn de beschuldigingen politiek gemotiveerd en wordt hij erin geluisd. Goloenov publiceert onder meer over corruptiezaken.

Eerder zaterdag werd bekend dat Goloenov kort na zijn arrestatie was opgenomen in een ziekenhuis in de Russische hoofdstad. Volgens de politie voelde hij zich heel erg slecht. Een advocaat van de journalist zei dat zijn cliënt was geslagen.