Russische journalist komt raadselachtig om

Een Russische onderzoeksjournalist, Maxim Borodin, die schreef over de dood van huurlingen in Syrië, is om het leven gekomen door een val uit zijn appartement op de vijfde verdieping. Volgens de autoriteiten in Jekaterinenburg is geen zelfmoordbriefje gevonden en is de kans klein dat het om een misdrijf gaat.

Een vriend van Borodin zei tegen de BBC dat hij een dag eerder in de vroege ochtend belde en zei dat „er iemand met een wapen op zijn balkon stond en mensen met camouflagekleding en masker op de overloop van de trap”.

Borodin schreef voor zijn dood over Russische huurlingen die in februari tijdens een confrontatie met Amerikaanse troepen in Syrië zouden zijn omgekomen. Het vertrekkende hoofd van de CIA zei vorige week dat daar „een paar honderd” huurlingen omkwamen.