Russische jet op 1,5 meter langs VS-toestel

Een Russische straaljager is boven de Zwarte Zee rakelings langs een Amerikaans militair vliegtuig gevlogen. De afstand tussen beide toestellen bedroeg niet meer dan anderhalve meter, meldde CNN maandag, verwijzend naar het Pentagon.

Het toestel van de Amerikaanse marine was op een verkenningsvlucht en moest zijn missie door het incident voortijdig beëindigen. In juni en november vorig jaar kwam het volgens de Amerikaanse strijdkrachten tot soortgelijke niet door de VS uitgelokte incidenten boven de Zwarte Zee.

Het Russische ministerie van Defensie zei later via persbureau RIA dat het Amerikaanse toestel was onderschept door een Su-27-straaljager. „Nadat het surveillancevliegtuig van de Amerikaanse marine van koers was veranderd om zich van de grens te verwijderen, keerde de Su-27 terug naar zijn basis”, aldus het ministerie. Het Amerikaanse marinevliegtuig schond het Russische luchtruim niet, aldus de verklaring.