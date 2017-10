De bemanning van een Russisch gevechtsvliegtuig is om het leven gekomen in Syrië. Dat gebeurde toen het toestel tijdens het opstijgen van de baan raakte op vliegbasis Hmeymim in de kustprovincie Latakia.

„De bemanning van het vliegtuig slaagde er niet in de schietstoelen te gebruiken. Ze zijn dood”, liet het Russische ministerie van Defensie weten aan staatspersbureau TASS. De Su-24 crashte mogelijk door een defect, aldus het departement. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers vielen.