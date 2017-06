Russische jagers begeleiden Noors toestel

Russische straaljagers hebben dinsdag een patrouillevliegtuig van de Noorse luchtmacht enige tijd begeleid. Volgens Moskou vloog het Noorse toestel zonder dat de transponder aan stond boven de Barentszzee langs de Russische grens.

Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een toestel van het type P-3 Orion. Het Noorse leger verklaarde dat „enkele keren per week” toestellen in het gebied patrouilleren en dat het normaal is voor militaire vliegtuigen om de transponder uit te hebben.

Eerder op de dag vloog een Russische jager naar een Amerikaanse B52 bommenwerper die bij de Russische grens boven neutrale wateren in de Oostzee vloog.