‘Russische hackers hackten Iraanse hackers’

Een groep hackers uit Iran is aangevallen door een groep hackers uit Rusland. Dat meldden Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten maandag. De Russen zouden vervolgens de digitale wapens van de Iraniërs hebben gebruikt om doelen in meer dan 35 landen aan te vallen, met name in het Midden-Oosten. De gedupeerden dachten dat ze te maken hadden met Iran, maar dat zou stiekem dus Irans bondgenoot Rusland zijn geweest. Wie de gedupeerden zijn, maakte de Britse overheid niet bekend.

De Britten wijzen naar een hackersgroep die zij Turla noemen. Die groep, die al sinds 2004 actief is, wordt ook wel Snake, Krypton, Waterbug, Uroburos, Group 88, WhiteBear of Venomous Bear genoemd. De hackers zouden banden hebben met de Russische veiligheidsdiensten en zouden vooral westerse overheden aanvallen. In 2008 zou Turla zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse leger.

Door zich voor te doen als een ander, kunnen hackers buiten schot blijven. Het is dan moeilijker om een dader aan te wijzen.