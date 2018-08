Russische hackers belagen conservatieven VS

Russische hackers hebben hun pijlen gericht op conservatieven in de Verenigde Staten. Microsoft waarschuwt daarvoor. Het bedrijf zegt zes domeinnamen te hebben overgenomen van de hackers. Daar stonden nagemaakte sites van de denktanks The International Republican Institute en The Hudson Institute.

Op die nepsites konden bezoekers inloggen met gebruikersnamen en wachtwoorden. Die zouden dan in handen van de hackers zijn gekomen. Het is niet bekend of mensen daar in zijn getrapt. Microsoft zegt daar geen bewijs voor te hebben. „We zijn bezorgd dat zulke pogingen een bedreiging zijn voor een ruimer wordend scala aan groepen die banden hebben met beide Amerikaanse politieke partijen in de aanloop naar de komende verkiezingen”, aldus Microsoft.

Bij The International Republican Institute zijn veel belangrijke Republikeinen betrokken, onder wie senator John McCain, een belangrijke tegenstander van president Donald Trump en Rusland. The Hudson Institute heeft ook veel kritiek op Rusland geuit.

Rusland ontkent de beschuldiging van Microsoft. Dat bedrijf „speelt politieke spelletjes” en gedraagt zich als een openbaar aanklager, zegt Moskou via persbureau Interfax.

De sites waren volgens Microsoft aangemaakt door een hackersgroep die Fancy Bear wordt genoemd. Andere namen voor de groep zijn APT28, Sofacy, Pawn Storm, Sednit en Strontium. Die groep wordt ook beschuldigd van het inbreken in computersystemen van de Democraten bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Fancy Bear wordt ook verantwoordelijk gehouden voor cyberaanvallen op de NAVO, het Witte Huis, het wereldantidopingagentschap en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de ramp met vlucht MH17 onderzoekt. Dat zijn allemaal organisaties waar Rusland grote moeite mee heeft. Mede daarom wordt de hackersgroep in verband gebracht met het Kremlin.