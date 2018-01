„Russische hackers azen op Senaat VS”

Een schimmige hackersgroep die banden zou hebben met Russische veiligheidsdiensten, lijkt aan een aanval op de Amerikaanse Senaat te werken. Sinds juni heeft de groep Pawn Storm een paar sites van de Senaat nagemaakt. Waarschijnlijk willen de hackers senatoren daar naartoe lokken om zo gebruikersnamen en wachtwoorden in handen te krijgen. Het is niet bekend of de sites al zijn gebruikt en of senatoren of hun medewerkers er in getrapt zijn.

Cyberbeveiliger Trend Micro heeft dit vrijdag naar buiten gebracht. Pawn Storm, ook wel Fancy Bear, APT28 en Sofacy genoemd, wordt verantwoordelijk gehouden voor cyberaanvallen op westerse doelen als de Amerikaanse Democratische partij, de NAVO, het Witte Huis, het Wereld Antidopingagentschap en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de ramp met vlucht MH17 onderzoekt. Dat zijn allemaal organisaties waar Rusland grote moeite mee heeft. Mede daarom wordt de hackersgroep in verband gebracht met het Kremlin.