Russische hacker uitgeleverd aan VS

Spanje heeft een beruchte Russische hacker, Peter Levasjov, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Levasjov zou het zogenoemde Kelihos-botnet hebben geleid.

Kelihos was actief sinds 2010 en bestond uit tienduizenden gekaapte computers die aan elkaar waren gekoppeld en samen een zogeheten botnet vormden. Het netwerk onderschepte gebruikersnamen en wachtwoorden van nietsvermoedende mensen. Kelihos verspreidde daarnaast miljarden spammails per dag. Ook zorgde het netwerk voor verspreiding van gijzelsoftware. Andere cybercriminelen konden, tegen betaling, gebruik maken van het netwerk.

Het botnet werd ontmanteld door de FBI, de Amerikaanse federale recherche. In april vorig jaar werd Levasjov, alias Severa, opgepakt in Barcelona. Daar was hij met zijn familie op vakantie.

De Verenigde Staten hebben meerdere verzoeken lopen om Russische cybercriminelen uitgeleverd te krijgen. Zo staat Alexander Vinnik op het punt te worden uitgeleverd door Griekenland. Hij zou zijn bitcoinbeurs BTC-e hebben gebruikt om miljarden wit te wassen voor hackers, drugsdealers en andere criminelen. Vinnik zou in de VS tot 55 jaar celstraf kunnen krijgen. Tsjechië wil Jevgeni Nikoelin uitleveren aan de VS, waar hij wordt verdacht van inbraken in de systemen van LinkedIn en Dropbox. Ook Rusland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Eerder was Roman Seleznev opgepakt in de Malediven en overgebracht naar de VS. Daar werd hij veroordeeld tot 27 jaar cel voor de handel in gestolen creditcardgegevens.