Russische gouverneur opgepakt om moorden op ondernemers

Veiligheidstroepen hebben in Rusland de gouverneur opgepakt van de oostelijke regio Chabarovsk. De autoriteiten zeggen dat Sergej Foergal achter de moord zit op meerdere zakenlieden in 2004 en 2005.

Op videobeelden is te zien dat gemaskerde agenten de gouverneur uit een wagen trekken. Hij wordt daarna meegenomen naar een busje. De autoriteiten zeggen in dezelfde zaak ook vier leden van een criminele organisatie te hebben opgepakt.

Foergal riskeert een levenslange gevangenisstraf. De gouverneur is lid van de rechtse Liberaal-Democratische Partij, de derde partij van Rusland. Hij versloeg in 2018 bij de gouverneursverkiezingen de kandidaat van pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland.

De 50-jarige Foergal was volgens The Moscow Times voorheen zelf een ondernemer. Hij handelde in hout en oudijzer.