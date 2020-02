‘Russische geheime dienst achter moord op Georgiër in Berlijn’

De FSB, de Russische geheime dienst, heeft de moord op de Georgiër Zelimkhan Khangoshvili georganiseerd. Dit maakte onderzoeksorganisatie Bellingcat maandag bekend na maandenlang onderzoek in samenwerking met het Duitse weekblad Der Spiegel en de Russische website The Insider.

In augustus vorig jaar werd de 40-jarige Tsjetsjeen met Georgische nationaliteit doodgeschoten in Berlijn. Hij vocht tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog tegen Rusland en had nauwe banden met voormalige Tsjetsjeense president Aslan Maschadov, die in 2005 werd gedood door de FSB.

Eduard Bendersky, voorzitter van een speciale elite-eenheid binnen de FSB, hield volgens Bellingcat direct toezicht op de voorbereidingen van de moord. Ook leverde het „centrum van speciale operaties” van de FSB essentiële ondersteuning voor de operatie; de dader werd getraind en kreeg valse identiteitspapieren.

Eerder doken al aanwijzingen op voor de betrokkenheid van Russische geheime diensten bij de moord op de Georgiër. Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid van officiële Russische instanties bij de moord.