Russische evacués uit China in quarantaine naar Siberië

Rusland gaat in Siberië een quarantainegebied opzetten voor Russen die worden geëvacueerd uit het epicentrum van de Chinese coronavirus-uitbraak. Dit zei het Russische persbureau Interfax dinsdag.

Volgens de Russische vicepremier Tatiana Golikova zullen de Russische evacués uit voorzorg veertien dagen in quarantaine worden gehouden. Voor zover bekend zijn ze echter gezond. Het ingestelde quarantainegebied is in de regio Tyumen in Siberië. Om hoeveel Russen het precies gaat was niet onmiddellijk bekend.