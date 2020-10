In Rusland worden volgens persbureau Interfax meer dan tien dorpen geëvacueerd na explosies in een munitiedepot in de buurt van de stad Rjazan.

Rjazan ligt ongeveer 200 km ten zuidoosten van de hoofdstad Moskou. Volgens getuigen op sociale media kwamen munitieresten uit de lucht vallen. Over slachtoffers is nog niets bekend.