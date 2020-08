‘Russische dissident Aleksej Navalni vergiftigd’

De Russische dissident Aleksej Navalni is vergiftigd, zegt zijn woordvoerder op Twitter. De oppositiepoliticus die uitgesproken kritisch is over president Vladimir Poetin zou ziek zijn geworden aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Navalni is bewusteloos, aldus de woordvoerder

Het vliegtuig heeft een landing gemaakt in de stad Omsk, waarop Navalni naar een ziekenhuis zou zijn gebracht. Volgens zijn woordvoerder werd Navalni vorig jaar in de gevangenis ook vergiftigd. „Blijkbaar deden ze nu hetzelfde met hem”, aldus de woordvoerder.

Zij zegt aan te nemen dat er gif in Navalni’s thee is gedaan. „Het was het enige dat hij ’s ochtends dronk. Artsen zeggen dat het gif door de hete vloeistof sneller werd opgenomen.”