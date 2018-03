„Russische diplomaten mogen niet bij Skripal”

Russische diplomaten krijgen geen toegang tot de vergiftigde oud-spion Sergej Skripal. Dat liet de Russische ambassade in Moskou weten aan persbureau TASS. „Ons verzoek is afgewezen omdat de Britten hem zien als een Brits staatsburger.”

De Russische ambassadeur in Londen klaagde eerder al dat geen informatie wordt verstrekt over de dochter van Skripal, die de Russische nationaliteit heeft. Dat is volgens de diplomaat, Aleksandr Jakovenko, een schending van het internationaal recht. Rusland heeft recht op informatie over de gezondheid van zijn burgers, concludeerde Jakovenko volgens TASS.

Het is niet verwonderlijk dat de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk een Russisch bezoek aan Skripal afhouden. De Britse regering wees na de zenuwgasaanval met een beschuldigende vinger naar Moskou. De Russen zeggen niets met de aanval te maken te hebben.