‘Russische desinformatie over corona om paniek te zaaien’

Russische media zijn een „aanzienlijke desinformatiecampagne” tegen het Westen begonnen om de impact van de coronacrisis via paniek en wantrouwen te vergroten. Dat staat volgens persbureau Reuters in een intern document van de EU-buitenlanddienst (EEAS). Het zou gaan om staatsmedia en andere pro-Kremlin kanalen, en verspreiding van boodschappen in het Engels, Spaans, Italiaans, Duits en Frans via Twitter, Facebook en Reddit.

„Het doel van de desinformatie vanuit het Kremlin is de gezondheidscrisis in westerse landen te verergeren, in lijn met de bredere Kremlin-strategie om Europese samenlevingen te ondermijnen”, citeert het persbureau uit het document.

Er wordt in de boodschappen onder meer beweerd dat het nieuwe coronavirus door mensen gemaakt is en door het Westen als „wapen” wordt ingezet. Kapitalisten zouden voordeel willen halen uit de crisis. De Italiaanse overheid kan volgens de rondzingende informatie de pandemie niet de baas. In Spanje zouden „ronduit apocalyptische verhalen” verspreid worden, aldus het document.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat ze een toename van nepnieuws over het coronavirus „uit Rusland of andere pro-Kremlin kanalen” constateert. De commissie heeft het monitoren ervan uitgebreid sinds het virus ook in de EU waart. „Deze kanalen spelen met de levens van mensen”, zei de woordvoerder.

Dinsdag waarschuwde het dagelijks EU-bestuur het publiek al „op te passen voor nepnieuws, en desinformatie die kwaadaardig en misleidend is”. Volgens Brussel wordt veel onzin beweerd over het coronavirus, vooral op sociale media. Voor gedetailleerde aanbevelingen kunnen mensen volgens de commissie het best terecht bij de nationale en lokale gezondheidsautoriteiten.