Russische buitenlandminister voor zeldzaam bezoek in Damascus

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, is maandag in de Syrische hoofdstad Damascus aangekomen voor zijn eerste bezoek in ongeveer acht jaar. Lavrov voegt zich bij de Russische vicepremier Joeri Borisov, die zondag al aankwam. De twee leiden volgens de Syrische staatstelevisie een grote delegatie die politieke, economische en militaire zaken bespreken met hoge Syrische functionarissen.

Dit is Lavrovs eerste bezoek aan de Syrische hoofdstad sinds 2012. Moskou is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad sinds de opstand in Syrië in 2011 begon. President Vladimir Poetin bezocht in januari van dit jaar Damascus.

De militaire interventie van Moskou in 2015 hielp het tij van de oorlog te keren, waarbij de Russische luchtmacht de Syrische regeringstroepen in staat stelde grote delen van het land terug te veroveren. De burgeroorlog heeft de economie van Syrië verwoest, meer dan 380.000 mensen kwamen om het leven en miljoenen zijn hun huizen ontvlucht.

Lavrov en zijn Syrische tegenhanger, Walid al-Moallem, geven naar verwachting later op de middag een persconferentie.