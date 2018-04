„Russische briefing OPCW een stunt”

De Britse ambassadeur bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag heeft donderdag de briefing die Rusland en Syrië later op de dag geven over de vooronderstellingen van de OPCW ten aanzien van de gifgasaanval op 7 april in de Syrische stad Douma een stunt genoemd.

„De algemeen directeur is tegen het Russische besluit deze informatiebijeenkomst te houden. Het Verenigde Koninkrijk zal niet aanwezig zijn, samen met onze bondgenoten”, liet de afgevaardigde Peter Wilson weten.

„De OPCW is geen theater. Ruslands beslissing dat te misbruiken is opnieuw een Russische poging het werk van de OPCW te ondermijnen, en in het bijzonder de onderzoeksmissie die feiten wil verzamelen over de inzet van chemische wapens in Syrië”.

Rusland en de Syrische regering zeggen verscheidene Syrische getuigen naar Den Haag te hebben gehaald die de leugens over Douma zullen ontzenuwen. De OPCW eiste juist dat deze mensen eerst zouden worden ondervraagd door deskundigen die het onderzoek naar de vermeende gifgasaanval uitvoeren.