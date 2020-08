Russische artsen: Navalni lijdt aan stofwisselingskwaal

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni lijdt volgens een eerste diagnose van zijn behandelende artsen aan een zeldzame stofwisselingsaandoening. Er is geen enkel gif aangetroffen in het bloed of de urine van de Russische politicus en Kremlincriticus.

Dit zeiden de artsen in het ziekenhuis in Omsk, waar Navalni donderdag met vergiftigingsverschijnselen en buiten bewustzijn werd opgenomen.

„We gaan er niet meer van uit dat hij is vergiftigd en hebben de diagnose gesteld. De vrouw en broer van Navalni zijn hier van op de hoogte gebracht”, zei de arts Anatoli Kalinitsjenko eerst. Later kwam daar de informatie over de stofwisselingskwaal bij. De patiënt is volgens de arts nog wel erg instabiel.

De woordvoerster van Navalni, Kira Jarmisj, twitterde in een reactie dat de familie nauwelijks iets van de artsen heeft gehoord. Die melden een reeks symptomen waar je alle kanten mee op kan. De artsen schijnen volgens Jarmish in werkelijkheid nog geen idee te hebben wat de 44-jarige oppositieleider mankeert.

Ze had naar eigen zeggen eerder op vrijdag juist van autoriteiten in Omsk gehoord dat oppositieleider Navalni „een zeer gevaarlijk gif” in zich had. Daardoor zou het niet mogelijk zijn dat hij wordt verplaatst. De familie en medewerkers van Navalni willen juist dat hij voor behandeling naar Duitsland wordt gevlogen. Daar staat al een vliegtuig in Omsk voor klaar.

Navalni werd onwel in een vliegtuig van het Siberische Tomsk naar Moskou. Hij verloor het bewustzijn en het toestel maakte na bijna 750 kilometer vliegen een noodlanding in Omsk. Volgens Navalni’s woordvoerster is hij het slachtoffer van een giftige stof die voor hij de reis begon, in zijn thee is gestopt. Navalni was op reis in Siberië om bondgenoten te selecteren voor de regionale verkiezingen in Russische regio’s in september.

Navalni geldt als een fervent bestrijder van corruptie als de voornaamste oppositieleider. Hij heeft vooral veel invloed door de enorme aanhang die hij in sociale media geniet. Siberië is al geruime tijd het toneel van felle protesten tegen de regering van president Poetin.