De Russische ambassadeur in Soedan, Mirgajas Sjirinski, is woensdag dood aangetroffen in zijn woning in Khartoem. De politie kon niet vertellen waardoor hij is overleden. Wel was bekend dat Sjirinski kampte met een hoge bloeddruk.

De Soedanese minister van Buitenlandse Zaken heeft Rusland gecondoleerd met het verlies en het diplomatieke werk van Sjirinski geprezen.