Russische ambassade Londen eist excuus

De Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk eist excuses van de Britse krant The Mail on Sunday voor het belasteren van haar ambassadeur. De krant had in een recente publicatie geschreven dat de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Alexander Jakovenko, de Verenigde Staten was uitgezet omdat hij in de jaren tachtig een „Sovjet-spion” was.

„De informatie dat de heer Jakovenko werd uitgezet wegens spionage, is niet waar. Jakovenko werkte van 1981 en 1986 op de (Sovjet) missie in New York en verliet de post nadat de standaardtermijn voor detachering was verstreken. De beschuldiging tegen hem is een flagrante leugen”, zegt Vladislav Novikov, het hoofd van de persdienst van de ambassade in een open brief op de website van de ambassade.

Ook de bewering dat Jakovenko een militaire staatsprijs heeft gekregen, die de krant kwalificeerde als een „vaak aan spionnen gegeven onderscheiding”, is volgens de ambassade niet waar. De ambassade specificeerde dat Jakovenko de Orde van Verdienste voor het Vaderland had gekregen, nadat besprekingen over de lancering van het International Space Station in 1998 in Washington met succes werden afgesloten. „In het licht van het bovenstaande wacht de ambassadeur jullie excuses af, en we dagen jullie uit om deze brief te publiceren.”

De krant beweerde zaterdag dat het erachter was gekomen dat Jakovenko, die deel uitmaakte van de permanente missie van de Sovjet-Unie bij de Verenigde Naties tussen 1981 en 1986, de VS werd uitgezet „tijdens een roemruchte zuivering van spionnen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog”. Een niet nader genoemde inlichtingenbron vertelde The Mail on Sunday dat, aangezien Jakovenko naar verluidt „met de eerste groep was uitgezet”, de Amerikanen „redelijk zeker moeten zijn geweest” van zijn spionageactiviteiten.