Russisch ziekenhuis voor coronapatiënten ontruimd na explosie

In een provisorisch ziekenhuis voor coronapatiënten in de Russische stad Tsjeljabinsk is zaterdag een zuurstoftank ontploft. De bijna 160 patiënten in het ziekenhuis zijn geëvacueerd. De meeste patiënten zijn ondergebracht in andere ziekenhuizen in de stad in de zuidelijke Oeral, meldde het ministerie van Gezondheid.

Door de explosie zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn huizen in de buurt van het ziekenhuis beschadigd. De oorzaak van de ontploffing is onbekend.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn er meerdere incidenten in Russische ziekenhuizen geweest die te wijten zouden zijn aan slecht werkende apparatuur. Zo was er in mei een brand in een ziekenhuis in Sint-Petersburg die vijf levens eiste. Vermoedelijk was een beademingsapparaat in brand gevlogen door overbelasting

Het aantal coronabesmettingen in Rusland loopt de laatste weken snel op. De autoriteiten meldden zaterdag 18.000 nieuwe besmettingen. Volgens de officiële cijfers zijn sinds het begin van de pandemie in Rusland ruim 1,6 miljoen mensen besmet geraakt.