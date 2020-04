Russisch vliegtuig met coronahulp gearriveerd in New York

Een Russisch militair transportvliegtuig met medische voorraden voor de strijd tegen het coronavirus in de VS is woensdag (lokale tijd) geland in New York. Dat meldde de Russische vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties op Twitter.

De hulpzending bestaat onder meer uit beschermende uitrusting, beademingsapparatuur en desinfecterende middelen en zal na goedkeuring door gezondheidsautoriteit FDA gelijk worden ingezet, zeiden Amerikaanse overheidsfunctionarissen eerder tegen CNN.

De Russische president Vladimir Poetin bood zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump eerder deze week de hulp aan. „Trump accepteerde de humanitaire hulp dankbaar”, zei een woordvoerder van het Kremlin. Rusland stuurde eerder ook al medische voorraden naar het zwaar getroffen Italië.

De VS hebben tot dusver ruim 206.000 coronagevallen gemeld, het hoogste aantal in de wereld. De Russische autoriteiten hebben volgens officiële cijfers bij 2777 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus.