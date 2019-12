Op Ruslands enige vliegdekschip, de Admiraal Koezetsov, is tijdens onderhoudswerkzaamheden in de haven van Moermansk brand uitgebroken. Volgens Russische persbureaus is er onduidelijkheid over het lot van drie mensen. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers.

Volgens ooggetuigen brak het vuur uit op het bovendek en stegen dikke zwarte rookwolken op. Hoe groot de schade is en hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.