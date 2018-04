Russisch verzoek overgebracht aan Skripal

De Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Karen Pierce, heeft gezegd dat het Russisch verzoek Joelia Skripal te mogen bezoeken aan haar is doorgegeven. Het wachten is op haar antwoord. „We moeten rekening houden met mevrouw Skripals persoonlijke wensen”.

Rusland had gevraagd een medewerker van de diplomatieke dienst toe te laten bij de dochter van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Zij is na de gifaanval vorige maand in Salisbury aan de beterende hand, haar vader nog niet.

De Russische VN-gedelegeerde Vassili Nebensja haalde tijdens de zitting van de Veiligheidsraad, bijeengeroepen op Russisch verzoek, nog eens hard uit naar de Britten. „We hebben tegen onze Britse collega’s gezegd: jullie spelen met vuur en jullie gaan dat betreuren”.

Hij stelde dat Groot-Brittannië een campagne leidt om Rusland in diskrediet te brengen door de beschuldiging achter de moordpoging op de Skripals te zitten. „Rusland heeft geen patent op novitsjok ook al is het een Russisch woord”. Nebensja voegde eraan toe dat ook de VS en het Verenigde Koninkrijk het zenuwgas hebben gemaakt. Novitsjok is gebruikt bij de aanslag in Salisbury.