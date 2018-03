Russisch toestel stort neer in Syrië

Een Russisch militair transportvliegtuig is dinsdag bij de landing neergestort op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Syrische havenstad Latakia. Daardoor zijn alle 39 inzittenden om het leven gekomen, meldt het Russische ministerie van Defensie.

Bij de landing op de vliegbasis Hmeymin, niet ver van de Middellandse Zee, hoeft niet over gebieden te worden gevlogen die in handen zijn van rebellen of jihadisten. De Russische autoriteiten sluiten uit dat het toestel van het type Antonov An-26 is neergehaald door vijandelijk vuur. Ze denken aan een technisch mankement maar houden ook andere oorzaken voor mogelijk.

Het nationaal Comité van Onderzoek opende daarom een strafrechtelijke zaak. De medewerkers zullen zich buigen over de mogelijkheid dat de crash is veroorzaakt doordat de bemanning de veiligheidsregels tijdens de vlucht niet in acht heeft genomen.