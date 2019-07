Russisch toestel schendt luchtruim Zuid-Korea

Een militair vliegtuig van Rusland is tot twee maal toe het luchtruim van Zuid-Korea binnengedrongen. Het Aziatische land stuurde als reactie straaljagers de lucht in en loste waarschuwingsschoten, meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Seoul.

De bommenwerper vloog volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap twee keer kort achter elkaar boven de Rotsen van Liancourt, een eilandengroep in de Japanse Zee. Voor zover bekend is het niet eerder voorgekomen dat een Russisch gevechtsvliegtuig het luchtruim van Zuid-Korea schendt.

Rusland heeft nog niet gereageerd op het voorval.