„Russisch toestel neergehaald voor kust Syrië”

Een Russisch militair vliegtuig is in Syrië van de radar verdwenen op het moment dat een raketaanval plaatshad op de Syrische kuststad Latakia. Aan boord van de IL-20 zaten veertien militairen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben Israël en Frankrijk maandag een luchtaanval uitgevoerd op Latakia. Op dat moment keerde het vliegtuig vanuit de Middellandse Zee terug naar de Syrische vliegbasis Hmeimim, even ten zuiden van de stad. 35 kilometer voor de kust verdween het toestel plots van de radar.

Volgens Syrische staatsmedia onderschepte de luchtafweer meerdere raketten. Tien mensen raakten gewond. Acht van hen mochten het ziekenhuis al gauw weer verlaten. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat zware explosies zijn gehoord in de stad. De beschieting zou gericht zijn geweest tegen munitieopslagplaatsen.

Een anonieme Amerikaanse functionaris stelt dat het Russische verkenningstoestel vermoedelijk per ongeluk uit de lucht is geschoten door de luchtafweer. Hoe de bemanningsleden eraan toe zijn is niet bekend. Rusland is een reddingsoperatie begonnen.

Latakia, dat aan de Middellandse Zee ligt, is in handen van de Syrische regering.