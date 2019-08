Russisch plan voor boetes aan Britse media

De Russische autoriteiten werken aan een wet waardoor boetes kunnen worden uitgedeeld aan buitenlandse media die in de ogen van Moskou geen onafhankelijke berichtgeving verspreiden. Het voornemen wordt gezien als een vergelding voor een boete die vorige week in Groot-Brittannië is uitgedeeld aan het Russische televisiestation Russia Today (RT).

Het moederbedrijf van RT, het Russische TV-Novosti, kreeg van de de Britse mediawaakhond Ofcom een boete van 219.000 euro wegens het overtreden van de regels voor de onpartijdigheid in de verslaggeving over de vergiftiging van de voormalige spion Sergej Skripal, het Russische Oekraïne-beleid en de oorlog in Syrië.

In Britse media werd gemeld dat de Russische geheime dienst Skripal en zijn dochter Joelia met het in Rusland ontwikkelde zenuwgas Novitsjok heeft vergiftigd. Rusland ontkende herhaaldelijk en noemde de berichtgeving „een aanval om anti-Russische hysterie te veroorzaken”.

Rusland reageerde boos op de boete. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van „censuur” en zei toen al dat Britse media in Rusland rekening moeten houden met „consequenties”.