„Russisch onderzoeksvoorstel Skripal pervers”

Groot-Brittannië noemt een Russisch voorstel om gezamenlijk onderzoek te doen naar de aanslag op de voormalige Russische spion Sergej Skripal „pervers”. De Britse delegatie die meedoet aan het overleg woensdag bij de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) in Den Haag twitterde dat.

Rusland heeft een vragenlijst bij de OPCW ingediend en gevraagd om een speciale bijeenkomst van het college van bestuur van de OPCW. De vragen gaan vooral over het onderzoek dat tot nu toe door experts van de OPCW is gedaan. Kennelijk ligt er ook een voorstel om samen met Londen de zaak te bekijken.

Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart op een bankje in Salisbury in bewusteloze toestand aangetroffen. Ze bleken vergiftigd met zenuwgas en liggen nog steeds in het ziekenhuis. Groot-Brittannië denkt dat Rusland achter de aanslag zit. Moskou ontkent dat.