Russisch onderzoek tegen BBC

De Russische toezichthouder op de media is een onderzoek begonnen tegen de Britse omroep BBC voor de verspreiding van terroristisch materiaal. Het materiaal, dat beschikbaar is in Rusland, zal tot het eind van de maand grondig worden nagekeken, zei de toezichthouder Roskomnadzor donderdag in Moskou.

Concreet noemt het bureau berichtgeving van BBC World News waarin de leider van de terroristische militie Islamitische Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, wordt geciteerd. Er wordt onderzocht of de BBC de Russische wet heeft geschonden bij het uitzenden in Rusland en het publiceren van de inhoud op haar website. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het onderzoek.

De BBC kwam in december in het vizier van de Russische autoriteiten nadat in het Verenigd Koninkrijk tegen de Kremlin-getrouwe omroep RT (voorheen Russia Today) een onderzoek werd geopend. De Britse media-toezichthouder Ofcom beschuldigde RT van partijdige berichtgeving in het voorjaar. De BBC benadrukte dat haar werk in overeenstemming is met alle wet- en regelgeving in Rusland.