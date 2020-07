Russisch onderzoek bevestigt dat resten van tsarenfamilie zijn

Het staat onomstotelijk vast dat de stoffelijke resten die in 1979 en 2007 bij het Russische Jekatarinenburg zijn gevonden, afkomstig zijn van de laatste Russische tsaar Nicolaas II en zijn familie. Dat heeft de Russische commissie bekendgemaakt die de afgelopen jaren 37 onderzoeken heeft gedaan. De tsaar, echtgenote Alexandra en hun kinderen Anastasia, Maria, Tatiana, Olga en Alexei werden op 16 juli 1918 op gruwelijke wijze in opdracht van communisten vermoord in Jekatarinenburg.

In 1979 werden de resten gevonden van negen personen, een vondst die overigens pas in 1991 wereldkundig werd gemaakt. In 2007 werden de resten van nog eens twee mensen gevonden. „Gebaseerd op de bevindingen van verschillende experts komt de commissie tot de conclusie dat de resten behoren tot Nicolaas II, zijn gezin en mensen die hem bijstonden”, aldus hoofdonderzoeker Marina Molodtsova tegen de Russische krant Izvestia over de eerste vondst. Ook is vast komen te staan dat de resten die in 2007 op een andere plek werden gevonden die van de tsarenkinderen Maria en Alexei zijn. „De biologische verwantschap met hun ouders is voor beiden aangetoond.”

De moorden ruim honderd jaar geleden werden doodgezwegen en de keizerlijke familie werd op een geheime plek in een bos gedumpt. Het onderzoek heeft aangetoond dat ze toen niet, zoals altijd gezegd, met zwavelzuur zijn overgoten en verbrand. De proeven hebben dat uitgewezen, aldus een woordvoerder van de onderzoekscommissie.

Dat er zoveel aanvullend onderzoek is gedaan, heeft onder meer te maken met het feit dat de Russisch-orthodoxe kerk na de vondst van de stoffelijke resten nooit heeft willen erkennen dat ze ook daadwerkelijk van de tsarenfamilie waren. De kerk stelde zich daarmee op tegen toenmalig president Jeltsin die de tsarenfamilie in 1998 - zonder de toen nog niet gevonden Maria en Alexei - plechtig liet herbegraven in Sint-Petersburg.