Russisch ministerie: crash MH17 niet in Russisch luchtruim

Het Russisch ministerie van Justitie heeft gereageerd op de stap van Nederland om Rusland voor het Europese mensenrechtenhof te slepen voor de Russische rol bij de MH17-ramp. Het is de eerste officiële reactie uit Moskou.

Het departement benadrukt dat de crash plaatsvond in het luchtruim boven Oekraïne, dus niet boven het grondgebied van Rusland. Het ministerie wijst erop dat Rusland daar niet bevoegd is in overeenstemming met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Het ministerie zegt alle beschuldigingen van betrokkenheid bij de crash van vlucht MH17 „categorisch” te verwerpen, meldt het Russische persbureau Tass.