Russisch leger ingezet na grote corona-uitbraak bij goudmijn

Rusland heeft het leger ingezet vanwege een grote corona-uitbraak in een goudmijn in Siberië. Daar raakten honderden medewerkers besmet met het coronavirus. Militairen hebben nu een kamp opgezet waar besmette mijnwerkers in quarantaine geplaatst kunnen worden.

In de goudmijn in Krasnojarsk werken ongeveer 6000 mensen. Uitbater Polyus zegt dat de gezondheidsdiensten hebben vastgesteld dat zo’n 400 medewerkers het virus hebben opgelopen. Het bedrijf ziet nog geen reden de mijn te sluiten. „Medewerkers die niet in quarantaine zitten, gaan door met hun werkzaamheden”, zei een bestuurder van het bedrijf tegen de gouverneur van het gebied.

Besmette medewerkers kunnen terecht in een veldhospitaal dat is neergezet door de strijdkrachten. Daar zijn tientallen artsen en medisch specialisten in touw. Het leger zegt dat er zo’n 2000 patiënten kunnen worden geïsoleerd en behandeld. In Rusland zijn in totaal 317.554 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waaronder 2821 in de regio Krasnojarsk.