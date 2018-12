Russisch ‘kettingschip’ nu vast bij Cornwall

Een Russisch vrachtschip, dat zeven maanden aan de ketting lag in Terneuzen, is vastgelopen op de kust van Engeland. Britse media melden dat het schip is vastgelopen voor de kust van Cornwall.

De Kuzma Minin vertrok 8 december uit Terneuzen nadat het laatste beslag van een schuldeiser van het vaartuig was gehaald. Dinsdagochtend vroeg liep het vast bij het Gyllyngvase Beach in Falmouth. Het schip heeft achttien Russische bemanningsleden en is ongeladen. Met sleepboten wordt nu geprobeerd het schip vlot te trekken.

Het schip lag sinds mei in de haven van Terneuzen omdat de reder, Murmansk Shipping Company, in financiële problemen zat. De internationale transportfederatie ITF, inwoners van Terneuzen en havenwerkers voorzagen de bemanning van eten en drinken.