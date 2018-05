Een Russisch gevechtsvliegtuig is neergestort in de Middellandse Zee, kort nadat het toestel was opgestegen van een basis in Syrië. De twee piloten van het Sukhoi-30 gevechtsvliegtuig zijn omgekomen.

Het ministerie van Defensie liet aan het Russische staatspersbureau Sputnik weten dat het toestel niet is neergehaald. Volgens het ministerie is het vliegtuig vermoedelijk neergestort door een botsing met een vogel.