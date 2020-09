Russisch fregat botst met Deens vrachtschip

Een Russisch fregat en een Deens containerschip zijn woensdag in aanvaring gekomen op de Sont, een zeestraat die het Kattegat verbindt met de Oostzee. De Zweedse kustwacht heeft tegenover de Zweedse krant Aftonbladet bevestigd dat het ongeval in Deense wateren gebeurde.

Tot nu toe is er geen informatie over mogelijke gewonden. Het Deense militaire operatiecentrum zei dat er geen tekenen waren van water- of olielekkage. De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. Op het moment van de botsing was het mistig.