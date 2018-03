Russisch-Chinese samenwerking maanonderzoek

Rusland en China gaan nauwer samenwerken in het onderzoek naar de maan. Igor Komarov, de baas van Roskosmos, heeft dat tijdens een conferentie in Tokio afgesproken met een vertegenwoordiger van de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA. Beide landen hebben zich bereid verklaard elkaar te steunen bij maanprojecten.

Rusland is onder meer van plan in 2022 de sonde ‘Loena-Resoers 1’ in een baan om de maan te brengen. In China staan tot 2020 twee missies op het programma. Eind dit jaar moet voor het eerst een onbemand ruimtevaartuig landen op de verre zijde van de maan, die niet vanaf de aarde is te zien. Bij de tweede vlucht moet de sonde ’Chang’e 5’ een robotwagentje afzetten, grondmonsters verzamelen en terugbrengen naar aarde. Dat zou een primeur zijn voor China.