Russin met 2 kilo goud in schoenen betrapt

Een Russische vrouw is bij een controlepost in Siberië betrapt met bijna 2 kilo goud in haar schoenen. Volgens de lokale autoriteiten probeerde ze acht goudstaven met een totale waarde van zo’n 5 miljoen roebel (71.000 euro) over de Chinese grens te smokkelen. De vrouw viel op omdat ze op een vreemde manier liep.

„De jonge vrouw zette haar ene voet op een onnatuurlijke manier voor de ander”, zei een woordvoerder van de douanedienst. „De stukken goud waren aan de binnenzolen vastgemaakt met ducttape.” De vrouw kon niet de vereiste documenten laten zien. De autoriteiten vermoeden dat het goud bestemd was voor een Chinese burger.

Bij de Russisch-Chinese grens worden vaker goudsmokkelaars betrapt. In augustus nog werd een vrouw gepakt met tien goudstaven in haar schoenen.