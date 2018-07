Russin in VS: niet schuldig aan spionage

De Russische Maria Boetina die in de VS wordt verdacht van spionage voor Rusland, heeft zich onschuldig verklaard in een voorbereidende rechtszitting in Washington.

De 29-jarige Boetina werd maandag aangehouden. Ze studeerde in de VS en is actief geworden in de wapenlobby en mogelijk ook de Republikeinse Partij. Volgens de aanklagers is dat onderdeel van haar spionagewerk. Ze had volgens de aanklagers contacten met leden van de Russische inlichtingendienst FSB.

De Russin komt voorlopig niet op borgtocht vrij. De aanklagers hebben de rechter met succes gevraagd Boetina niet op borgtocht vrij te laten, omdat ze zou kunnen vluchten. Bovendien zou ze hoe dan ook van plan zijn te vertrekken, want haar huur loopt af en ze stuurde geld naar Rusland. De aanklagers beschuldigen haar van spionage en van pogingen te werken voor een buitenlandse staat’. Ze riskeert zeker tien jaar cel.